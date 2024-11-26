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У 2025 році Росія депортуватиме українських переселенців – правозахисник 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У 2025 році Росія депортуватиме українських переселенців – правозахисник 
Окупанти насильно вивозять маріупольців до Росії. Квітень, 2022 року
фото: Reuters

Для переселенців в РФ окупанти скасовують так званий безвізовий режим перебування на території Росії

Якщо до 1 березня люди не легалізувалися за законами Російської Федерації, їх депортуватимуть. Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Для переселенців в РФ окупанти скасовують так званий безвізовий режим перебування на території Росії з 1 березня 2025 року. Якщо вони не отримають паспорт громадянина Російської Федерації або інший документ, їх депортують. Люди, які виїхали з окупованих територій в Росію, підпадали під указ Путіна № 585, згідно з яким, могли перебувати на території Росії, вільно влаштовуватися на роботу тощо. Достатньо було прописки в паспорті з чотирьох окупованих регіонів. Тепер це скасовується», – заявив він.

Лисянський вважає, що є наказ Кремля повністю знищувати українців по всіх напрямках. Триває системна зміна ставлення ворога до громадян українського походження, не тільки до громадян України.

«Людей депортують, військовополонених розстрілюють. Ворог почав застосовувати на окупованій території інструменти каральної медицини для людей, яких окупанти звинувачують у злочинах, направлених проти режиму Кремля або дискредитації армії. Тобто вони просто їх знищують», – додав він. 

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Як пояснює нардепка, державна іпотечна програма єОселя нібито недоступна для ВПО, і «лише одиниці змогли нею скористатися».

До слова, розпочавши спочатку «гібридну», а згодом повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями істотно зіпсувала свій імідж не лише в Україні, але й загалом у світі. Наразі 3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами»

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Теги: окупанти росіяни безвізовий режим росія паспорт наказ партії українці держава окуповані території ворог Олена Шуляк

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