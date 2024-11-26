Науседа про авіакатастрофу у Вільнюсі: Дії Росії змушують розглядати її причетність 

Наусєда: «Така вже держава Росія, що її роль у катастрофах такого масштабу доведеться розглядати чи не у кожному випадку»

Поки що рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом, однак через деструктивну поведінку Росії будь-які нещасні випадки у Європі тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Delfi.

«Мабуть, слід визнати, що дії Росії, її деструктивна поведінка, ймовірно, тепер змусять майже кожну авіакатастрофу розглядати насамперед через цю призму, тобто можливе втручання російських спецслужб через можливу версію цих об'єктів, що самозаймаються. Така вже держава Росія, що її роль у катастрофах такого масштабу доведеться розглядати чи не у кожному випадку», – наголосив президент Литви.

Як повідомлялося, вранці 25 листопада вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині. Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.

Загиблий пілот був громадянином Іспанії, на борту літака перебували ще троє людей – громадяни Іспанії, Литви та Німеччини. Постраждалі проходять лікування у лікарнях міста Вільнюса.

Авіаційний литовський експерт Відас Каупеліс, який прослухав запис спілкування пілотів із наземними диспетчерами до моменту катастрофи, сказав, що екіпаж не відчував, що трапиться надзвичайна ситуація. За його словами, пілоти та диспетчери, здається, пройшли просту процедуру заходження на посадку протягом приблизно п’яти хвилин їхньої розмови.

Як повідомив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас, всього через авіакатастрофу було евакуйовано 13 людей. Про них подбає Вільнюський міський муніципалітет.