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Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
США та Ізраїль могли бути причетні до перевороту у Сирії
фото із відкритих джерел

Хаменеї: переворот у Сирії спланували США та Ізраїль

Переворот у Сирії спланували США та Ізраїль. Про це заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї під час звернення до народу. Він додав, що підтримку також надала «одна сусідня із Сирією держава». За словами Хаменеї, які наводить телеканал SNN, Іран нібито має для цього докази.

«Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що те, що сталося у Сирії, є спільним планом американців та сіоністів. Так, одна сусідня із Сирією держава також відіграла свою роль і грає її досі. Але основними замовниками були сіоністи. Є свідчення цього», – сказав він.

Раніше глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що розпорядився створити «стерильну захисну зону» на півдні Сирії. Він зазначив, що вона не матиме постійної ізраїльської присутності.

Також стало відомо, що армійські підрозділи ЦАХАЛ були введені до буферної зони на Голанських висотах, беручи до уваги ситуацію в Сирії. Ця ділянка служить поділом між територіями, контрольованими Ізраїлем та арабською республікою.

До слова, Ізраїль заявив, що за 48 годин завдяки авіаударам військові знищили більшість запасів стратегічної зброї Сирії. Зокрема, ізраїльські військові зазначили, що після падіння уряду Башара Асада їхні літаки здійснили понад 350 ударів по цілях, включаючи зенітні батареї, військові аеродроми, місця виробництва зброї, бойові літаки й ракети. Також ракетні кораблі завдали ударів по сирійських військово-морських об'єктах в порту Аль-Байда і в порту Латакія, де було 15 сирійських військово-морських кораблів.

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Теги: Сирія Ізраїль Іран Міноборони військові держава

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