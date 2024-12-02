НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює
НБУ: Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа
Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків. Про це повідомила пресслужба відомства.
«Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції», – пояснили у пресслужбі.
Миттєві перекази доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України. Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа. Максимальна сума одного платежу – 100 тис. грн, а час – не більше 10 секунд, зауважують в НБУ.
Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.
До миттєвого переказу СЕП вже підʼєдналися такі банки:
Національний банк України;
- АТ «Ощадбанк»;
- АТ «Креді Агріколь Банк»;
- АТ «Скай Банк»;
- АБ «Кліринговий дім»;
- АТ «Укрсиббанк»;
- АТ «Укрексімбанк»;
- АТ «Європейський промисловий Банк»;
- АТ «Сенс Банк»;
- АТ «Альтрабанк»;
- АТ «Ідея Банк».
Нагадаємо, Національний банк вперше опублікував дані про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів з минулого року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій», – зазначено в повідомленні.
Так, у першому півріччі 2024 року в Україні здійснено 0,8 млн платіжних операцій із застосуванням прямого дебету на суму 21,23 млрд грн. Більш поширеними є операції з кредитовим трансфером: в межах України – 1 848 млн операцій на суму майже 20 166 млрд грн, в Україну – 2,52 млн операцій на суму $33,89 млрд в еквіваленті, з України – 0,56 млн операцій на суму $35,09 млрд в еквіваленті.
До слова, за сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приватбанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.
Також міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.
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