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НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює
Миттєві перекази доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України
фото: Depositphotos

НБУ: Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа

Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Миттєвий переказ СЕП – це платіжна операція, завдяки якій відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції», – пояснили у пресслужбі.

Миттєві перекази доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України. Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа. Максимальна сума одного платежу – 100 тис. грн, а час – не більше 10 секунд, зауважують в НБУ.

Серед переваг нового сервісу для громадян – швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі, а для економіки країни – прискорення цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, а також посилення конкуренції між платіжними системами та сервісами, що стимулюватиме підвищення прозорості та зменшення вартості трансакцій. Окрім того, це можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС, резюмували в Нацбанку.

До миттєвого переказу СЕП вже підʼєдналися такі банки:

Національний банк України;

  • АТ «Ощадбанк»;
  • АТ «Креді Агріколь Банк»;
  • АТ «Скай Банк»;
  • АБ «Кліринговий дім»;
  • АТ «Укрсиббанк»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ «Європейський промисловий Банк»;
  • АТ «Сенс Банк»;
  • АТ «Альтрабанк»;
  • АТ «Ідея Банк».

Нагадаємо, Національний банк вперше опублікував дані про обсяги використання кредитових трансферів та прямих дебетів як платіжних інструментів з минулого року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні європейські підходи до оцінки обсягів платіжних операцій», – зазначено в повідомленні.

Так, у першому півріччі 2024 року в Україні здійснено 0,8 млн платіжних операцій із застосуванням прямого дебету на суму 21,23 млрд грн. Більш поширеними є операції з кредитовим трансфером: в межах України – 1 848 млн операцій на суму майже 20 166 млрд грн, в Україну – 2,52 млн операцій на суму $33,89 млрд в еквіваленті, з України – 0,56 млн операцій на суму $35,09 млрд в еквіваленті.

До слова, за сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приватбанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.

Також міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.

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Теги: Ощадбанк Національний банк Укрексімбанк карткові перекази

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