Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket

Важливий аспект – ціни в Goodmarket на рівні звичайних супермаркетів

Супермаркети Goodmarket уже працюють у Київській, Волинській, Закарпатській, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Компанія «БРСМ-нафта» стала першою компанією в Україні, що запустила новий формат обслуговування клієнтів на АЗС – повноцінний «супермаркет із заправкою» Goodmarket.

Про це в інтерв’ю All Retail розповіли ТОП-менеджери мережі «БРСМ-НАФТА» Олександр Мельничук і Василь Бікус.

«Вирішили виводити на перший план те, що раніше було додатковим сервісом. Ця ідея переросла в новий проєкт – Goodmarket. Сьогодні ми запустили вже вісім таких об'єктів, площею приблизно 400-500 кв. м, з асортиментом, що перевищує 5000 одиниць», – розповідає Олександр Мельничук.

На сьогодні супермаркети Goodmarket уже працюють у Київській, Волинській, Закарпатській, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

«Ми провели масштабне дослідження та виділили важливий момент: час жителів мегаполісів коштує дуже дорого. Щоб його зекономити, клієнти наших АЗК отримали можливість робити покупки дорогою додому», – зазначив Василь Бікус.

Мета компанії – запропонувати клієнту весь класичний асортимент продукції. Важливий аспект – ціни в Goodmarket на рівні звичайних супермаркетів.

Крім того, як зазначив Мельничук, на всі товари в супермаркеті поширюється програма лояльності: «Клієнти, які завантажили додаток БРСМ PLUS, отримують знижки на покупки в Goodmarket».

«БРСМ-нафта» планує розширювати свою мережу супермаркетів.

«Goodmarket – перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК... На 2021-й запланували 28 реконструкцій АЗК. Щонайменше п'ять Goodmarket у великих містах з'являться цього року», – розповів Олександр Мельничук.