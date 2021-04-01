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    Економіка та фінанси

    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket

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    Важливий аспект &ndash; ціни в Goodmarket на рівні звичайних супермаркетів - Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket
    Важливий аспект – ціни в Goodmarket на рівні звичайних супермаркетів

    Супермаркети Goodmarket уже працюють у Київській, Волинській, Закарпатській, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

    Компанія «БРСМ-нафта» стала першою компанією в Україні, що запустила новий формат обслуговування клієнтів на АЗС – повноцінний «супермаркет із заправкою» Goodmarket.

    Про це в інтерв’ю All Retail розповіли ТОП-менеджери мережі «БРСМ-НАФТА» Олександр Мельничук і Василь Бікус.

    «Вирішили виводити на перший план те, що раніше було додатковим сервісом. Ця ідея переросла в новий проєкт – Goodmarket. Сьогодні ми запустили вже вісім таких об'єктів, площею приблизно 400-500 кв. м, з асортиментом, що перевищує 5000 одиниць», – розповідає Олександр Мельничук.

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    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket
    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket
    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket
    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket
    Заїхав заправитися і купив усе сім’ї: «БРСМ-нафта» запустила новий формат обслуговування клієнтів – Goodmarket

    На сьогодні супермаркети Goodmarket уже працюють у Київській, Волинській, Закарпатській, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

    «Ми провели масштабне дослідження та виділили важливий момент: час жителів мегаполісів коштує дуже дорого. Щоб його зекономити, клієнти наших АЗК отримали можливість робити покупки дорогою додому», – зазначив Василь Бікус.

    Мета компанії – запропонувати клієнту весь класичний асортимент продукції. Важливий аспект – ціни в Goodmarket на рівні звичайних супермаркетів.

    Крім того, як зазначив Мельничук, на всі товари в супермаркеті поширюється програма лояльності: «Клієнти, які завантажили додаток БРСМ PLUS, отримують знижки на покупки в Goodmarket».

    «БРСМ-нафта» планує розширювати свою мережу супермаркетів.

    «Goodmarket – перший в Україні формат повноцінного супермаркету на АЗК... На 2021-й запланували 28 реконструкцій АЗК. Щонайменше п'ять Goodmarket у великих містах з'являться цього року», – розповів Олександр Мельничук.

    Теги: ціни АЗС
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