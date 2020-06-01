Закон про зміни до Податкового кодексу обговорюється, країні потрібна дерегуляція, - міністр Петрашко



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Закон про зміни до Податкового кодексу обговорюється з метою корегування

«Намагаємося створити умови, при яких український підприємець почне сам виробляти», – Петрашко

Підписаний президентом Закон про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210) нині обговорюється з метою його корегування. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Закон №1210 в обговоренні, працюємо», – сказав Петрашко. Він також наголосив, що ухвалена урядом програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії Covid-19 передбачає розширення бізнесу доступу до фінансування та подальшу дерегуляцію.

«Ми намагаємося створити умови, при яких український підприємець почне сам виробляти, даючи йому інструментарій, даючи йому доступ до фінансування. Це моє переконання, що тільки з доступом до фінансування можливий запуск цього. Даючи йому дерегуляцію, зменшення мінімальної кількості і правоохоронних, і державних, і регулятивних органів. Тому що людина має кількість часу. Чим менше чиновників є, тим менше часу він може шкодити бізнесу. Тому це наша державна позиція – зменшення кількості відносин між чиновником і бізнесом», - зазначив Петрашко.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.