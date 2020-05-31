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    Економіка та фінанси

    Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб’є бізнес, – Ляшко

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    Олег Ляшко заявив, що закон про&nbsp;&laquo;податковий терор&raquo; вбиває економіку - Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб’є бізнес, – Ляшко
    Олег Ляшко заявив, що закон про «податковий терор» вбиває економіку

    «Закон про «податковий терор» надає податківцям драконівські повноваження», – Олег Ляшко

    Підписаний президентом закон про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210) вб’є українських підприємців та економіку. Про це заявив екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

    «Драконівський закон, який вбиває бізнес, убиває економіку, робить платника податків апріорі винуватим, податківцям надає драконівські повноваження. І будь-який чесний бізнес виганяє з країни», - сказав Ляшко.

    Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

    Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект №1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

    Олег Ляшко бізнес закон
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