Законопроєкт про підвищення рентної плати на руду з'явився через конфлікт двох олігархів, - Рашкован



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Фото: dt.ua

На думку експерта, в цій законодавчій ініціативі відсутня економічна складова.

Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован назвав появу законопроєкту про підвищення рентної плати для залізорудних підприємств результатом конфлікту між Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим. На його думку, в цій законодавчій ініціативі відсутня економічна складова.

«Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання олігарха Ігоря Коломойського змусити свого конкурента Ріната Ахметова заплатити зайві $250 млн. Так цей законопроект власне і з'явився», - сказав Рашкован.

Виконавчий директор МВФ від України назвав неприпустимою ситуацію, коли в законопроєкті про внесення змін у податкове законодавство немає економічної складової.

«Так в принципі податкові законопроекти не можна приймати. Без розрахунків, без обговорення, просто через конфлікт двох олігархів», - підкреслив Рашкован.

Нагадаємо, 30 серпня у Верховну Раду внесений законопроект №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничодобувних підприємств. Автором законопроекту став голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше у ЗМІ спілки металургів пояснили, що, в разі прийняття законопроекту, буде змінена звична рента на видобуток корисних копалин на податок з обороту для залізорудних ГЗКів.

«Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує більше 30% валютних надходжень в Україну. Однак суттєве зниження конкурентоспроможності через впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини», - підкреслили металурги.