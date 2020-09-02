У парламенті анонсували великий аграрний землетрус. Податкова «просіє через сито» всіх фермерів



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Нардеп заявив, що великі аграрні компанії повинні «відсіювати» легальних постачальників зерна від фіктивних

Для податківців сільськогосподарська продукція є ризиковим товаром, тому що велика кількість її перебуває у тіньовому обігу. Про це у коментарі УНН заявив член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов.

За його словами, великі аграрні компанії повинні «відсіювати» легальних постачальників зерна від фіктивних, які фігурують у схемах ухилення від сплати ПДВ. Він додав, що великі компанії, як правило, перевіряють своїх контрагентів. Мова про тих, хто претендує на бюджетне відшкодування ПДВ.

«Мають місце випадки, коли малі, середні або навіть великі фермери вирощують сільськогосподарську продукцію, попередньо не зареєструвавшись як суб'єкт сільськогосподарської діяльності. Такі підприємства мають ознаки фіктивних і використовуються в схемах ухилення від сплати податків. У свою чергу, компанії, особливо з іноземним капіталом, повинні відстежувати рух товарів і вимагати від контрагента фінансову і навіть статистичну звітність. Простіше кажучи – «просіювати через сито» легальних виробників сільськогосподарської продукції», – каже нардеп.

До слова, раніше головний податківець назвав об’єми махінацій із ПДВ при реалізації зерна.

Нагадаємо, що Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.