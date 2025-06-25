День митника в Україні: історія свята та привітання у вірашах і листівках

День митника України: Історія свята та його значення у 2025 році

Сьогодні, 25 червня 2025 року, Україна відзначає День митника. Це свято є нагадуванням про ключову роль митної служби у забезпеченні економічної безпеки та суверенітету держави. Історія його встановлення відображає шлях становлення незалежної української митної системи.

Зміст

Історія свята

Правове підґрунтя (1991 рік): Саме 25 червня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про митну справу». Цей документ став наріжним каменем для створення сучасної та незалежної митної системи суверенної України, заклавши правові основи для її функціонування.

Офіційне встановлення та тимчасове об'єднання (1992-2013): Уже наступного року, 1992-го, Указом Президента України було офіційно встановлено День митної служби України, який щорічно відзначався 25 червня. Протягом багатьох років це свято вшановувало важливу роботу митників, що включає боротьбу з контрабандою, сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам та захист національних інтересів. Однак у 2013 році відбулася зміна: День митника об'єднали з Днем працівника податкової служби, і професійне свято почали відзначати 18 березня.

Повернення до витоків (2020 рік): З часом виникла чітка необхідність повернути митникам окреме визнання, що відображало б їхню унікальну роль. У 2020 році Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ, яким відновив святкування Дня митника України саме 25 червня, повернувши святу його історичну дату та підкресливши важливість митної справи як окремої, потужної гілки державної служби.

Міжнародний контекст

Цікаво, що на міжнародному рівні митників вшановують 26 січня. Ця дата пов'язана з першою сесією Ради митного співробітництва, яка відбулася в Брюсселі 26 січня 1953 року.

Привітання у прозі

Шановні працівники митної служби! Щиро вітаємо вас із професійним святом! Ваша щоденна праця – це потужний внесок у стабільність та безпеку нашої держави. Дякуємо за вашу сумлінність, пильність і професіоналізм.

Дорогі митники! Сьогодні, у Міжнародний день митника, бажаємо вам невичерпної енергії, міцного здоров'я та успіхів у вашій важливій справі. Нехай кожен день приносить нові досягнення та впевненість у завтрашньому дні.

Вітаємо з Міжнародним днем митника! Ваша служба вимагає високої відповідальності та принциповості. Бажаємо вам завжди залишатися неперевершеними фахівцями, успішно боротися з викликами та пишатися своєю роботою.

Дорогі митники! Прийміть найщиріші привітання з нагоди вашого професійного свята. Нехай ваша нелегка праця завжди буде оцінена належним чином, а держава гідно підтримує вас у всіх починаннях.

З Днем митника! Бажаємо вам мирного неба над головою, сімейного затишку та благополуччя. Нехай ваші зусилля завжди сприяють процвітанню України та зміцненню її економічного кордону.

Привітання у віршах

На варті кордонів, де прапор майорить, Митник стоїть, щоб нас усіх уберегти. Він з контрабандою відважно завжди б'ється, Хай успіх кожен день йому сміється!

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Сьогодні ваше свято, шановні пани, Здоров'я вам міцного, щастя, доброти. Хай служба буде легкою, мов пісня чарівна, А в серці хай живе лиш радість та весна!

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У митника сьогодні свято, будемо разом святкувати. Але пильність не втрачати, бо це в митника в крові – перевіряти вантажі!

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З Днем митника! Нехай обходять вас і горе, і біда, Хай доля дарує лиш щасливі літа. З Днем митника вітаєм щиро, Живіть у злагоді, достатку, любові та мирі!

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Службу державну митник несе, зайвого злодій не провезе. Що у валізах, вантажних вагонах перевіряють люди в погонах.

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В час цей святковий прийміть привітання З Днем митника вас! Хай здійсняться бажання!

Вітальні листівки

