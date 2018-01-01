Запаси газу в Україні скоротилися

Українські підземні сховища газу заповнені на 37%

Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися до 11,680 млрд куб. м. Про це йдеться в даних оператора газотранспортної системи компанії Укртрансгаз станом на п'ятницю, 10 лютого. Як зазначається, за добу 10 лютого в ПСГ України газ не закачувався. Крім того, із ПСГ України було відібрано 78,35 млн куб. м газу. Також відзначається, що в



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Українські підземні сховища газу заповнені на 37%

Запаси газу в підземних сховищах України зменшилися до 11,680 млрд куб. м. Про це йдеться в даних оператора газотранспортної системи компанії Укртрансгаз станом на п'ятницю, 10 лютого.

Як зазначається, за добу 10 лютого в ПСГ України газ не закачувався. Крім того, із ПСГ України було відібрано 78,35 млн куб. м газу.

Також відзначається, що в Україну надійшло зі Словаччини 6,33 млн куб. м, з Угорщини - 3,12 млн куб. м, з Польщі - 3,26 млн куб. м газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки.