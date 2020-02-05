«Запоріжгаз» нагадує: власники автономного опалення сплатять за доставку газу на 67% менше, ніж минулого року



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Зниження цін стало можливим після впровадження НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Споживачі природного газу Запорізької області у першому кварталі 2020 року на 67% скоротять витрати за розподіл газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Адже помісячний платіж за доставку газу буде однаковим впродовж всього року.

За розрахунками АТ «Запоріжгаз», впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 60-67% менше за розподіл, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим після впровадження НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

Найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Для них платежі за доставку зменшаться на дві третини. Наприклад, домогосподарство, яке споживає 1500 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 136,47 гривень замість 423,55 гривень.

«Ще раз наголошуємо оплата за доставку газу - не нововведення. Всі наші клієнти завжди сплачували за розподіл (доставку), однак однією квитанцією, де враховувалася і плата за газ як товар, і плата за послуги з розподілу. А з нового року відбулося відокремлення платежу за розподіл в окрему квитанцію»— пояснив комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Послуги доставки газу - це підтримка необхідного тиску у газопроводах, ремонт, заміна ділянок газової мережі, ліквідація аварійних ситуацій, встановлення лічильників та інші послуги.