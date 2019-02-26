Запровадження добового балансування. Секретаріат Енергоспівтовариства закликає «Укртрансгаз» не зірвати строки



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Успішне впровадження добового балансування зможе забезпечити повноцінну інтеграцію українського ринку газу з ринками країн ЄС

Члени Асоціації газового ринку України активно сприяють впровадженню добового балансування ринку газу. У Секретаріаті Енергетичного співтовариства позитивно оцінили такі проактивні дії АГРУ. Зі свого боку, АГРУ сприяє мобілізації всього потенціалу членів Асоціації для того, щоб діючий оператор ГТС усунув істотні проблеми і недоробки в роботі своєї інформаційної платформи до 1 березня 2019 року - чергового дедлайну для початку добового балансування ринку газу в Україні.

Асоціація газового ринку України отримала від Секретаріату Енергетичного співтовариства лист, в якому висловлена стурбованість і небажання миритися з черговим перенесенням терміну впровадження добового балансування ринку газу в Україні.

Разом з тим відзначено, що Секретаріат отримав від оператора ГТС – «Укртрансгазу» - запевнення в тому, що новий крайній термін не знадобиться і процес добового балансування стартує 1 березня 2019 року.

АГРУ разом з Секретаріатом Енергоспівтовариства покладається на здатність «Укртрансгазу» налагодити добове балансування ринку газу з 1 березня 2019 року. Цей обережний оптимізм спирається на те, що фахівці «Укртрансгазу» вже близько року працюють над впровадженням добового балансування ринку і зараз зайняті налаштуванням вже другої інформаційної платформи. Останнім часом активізовано роботу по її тестуванню, і всі учасники ринку газу приймають в цьому активну участь.

Асоціація впевнена, що успішне впровадження добового балансування забезпечить повноцінну інтеграцію українського ринку газу з ринками країн Європейського Союзу.