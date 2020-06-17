ЗМІ дізналися, хто провів скандальну закупівлю палива від «Укрзалізниці» (відео)



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Департамент планування та очікування цін у сфері закупівель «Укрзалізниці» ініціював проведення «мастильного» тендеру» - журналісти

У філії «Центру забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» знали про ухвалу суду, що забороняє проводити закупівлі паливо-мастильних матеріалів

Господарський суд столиці 25 травня заборонив «Укрзалізниці» проводити закупівлі паливо-мастильних матеріалів. Про це йдеться у сюжеті Марії Гураль, повідомляє «СтопКор».

Зазначається, що у філії «Центру забезпечення виробництва», де й проводили скандальні тендери, про цю ухвалу відомо: з рішенням суду ознайомили заступника директора Юрія Шиганова. «Виходить, що він знав про судову заборону та свідомо пішов на порушення норм закону, проводячи торги? За відповідями журналісти попрямували до Шиганова. Проте, крім охоронця установи, більше ні з ким так і не вдалося поспілкуватися. Цікаво, що на той момент пан Юрій перебував в установі, що підтвердили у приймальні, проте до медійників він так і не вийшов», - йдеться у сюжеті.

Журналісти зазначають, щоб їх та активістів спровадити з будівлі, на охороні влаштували справжній спектакль, який здивував навіть правоохоронців.

«Сам же Юрій Шиганов уже неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях щодо розкрадань державних коштів на закупівлях «Укроборонпрому», які завдали державі збитків на 250 мільйонів гривень», - пишуть ЗМІ.

Юрій Шиганов - фігурант розслідувань щодо розкрадань державних коштів на закупівлях «Укроборонпрому»

«Не менш закритим виявився й департамент планування та очікування цін у сфері закупівель «Укрзалізниці», який власне й ініціював проведення «мастильного» тендеру». Понад тиждень заступник керівника Таїсія Олійник то ігнорує активістів та журналістів, то взагалі не з'являється на роботі», - додали журналісти.

Станом на сьогодні усі приїзди знімальної групи «СтопКору» до її офісу та намагання домовитися про зустріч так і не увінчалися успіхом.