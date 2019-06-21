Ще один житловий комплекс Войцеховського може залишитися без світла



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ЖК Panorama city (Деміївський квартал) Фото: ЛУН

У Києві існує низка житлових комплексів, у яких через шахрайські дії забудовника мешканці опинились заручниками, проживаючи в будинках без належного підключення до електромереж

Житловий комплекс на вул. Ракетній, 24 у Голосіївському районі Києва має найближчим часом виконати технічні та організаційні заходи для уникнення припинення електропостачання. Проблема з підключенням житлового комплексу (ЖК «Деміївський квартал», ЖК «Панорамне містечко» один із проектів забудовника Войцеховського) до електромереж пов’язана з тим, що забудовник не виконує технічні умови для приєднання будинків за постійною, надійною і безпечною схемою електроживлення.

У четвер у Київській міській державній адміністрації відбулась багатостороння зустріч за участю представників столичної адміністрації, ДТЕК Київські електромережі, мешканців зазначених багатоповерхівок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомили у ДТЕК Київські електромережі, з 2014 року не виконані навіть техумови для приєднання будівельних механізмів для забезпечення функціонування будівництва до електромереж за тимчасовою схемою. В результаті – склалися серйозні ризики електропостачання сотень квартир і безпеки людей. Житлові будинки комплексу заселяються з порушенням будівельних та санітарних вимог. Недбале ставлення до дотримання законодавства ставить під загрозу життя людей. Один із трьох земельних ділянок житлового комплексу розміщений в охоронній зоні високовольтних ліній електропередач 35 кВ «Китаївська – ТЕЦ-5».

Для врегулювання цієї проблеми у серпні 2014 року були підготовлено технічні вимоги на перенесення цих електричних мереж. Однак до сьогодні вони не виконані. Більш того, термін виконання замовником умов договору про приєднання закінчився у грудні 2018 року.

«У Києві існує низка житлових комплексів, у яких через шахрайські дії забудовника мешканці опинились заручниками, проживаючи в будинках без належного підключення до електромереж тощо. Місто вже не вперше займається вирішенням проблем таких будинків: ми пройшли складний шлях розв’язання проблеми в будинках на Харківському шосе, 19, 19-А, у ЖК «Перлина Троєщини» тощо. Ми готові супроводжувати і будинкову громаду з будинків на вулиці Ракетній, але і від людей ми очікуємо активного втручання процес. Зокрема, мова йде про необхідність визначення юридичної особи, яка виступить офіційною стороною і візьме на себе необхідні зобов’язання і відповідним чином підготує наявне електроустаткування», – пояснює заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

ДТЕК Київські електромережі звертає увагу жителів, власників, забудовника, організацій мешканців та інших зацікавлених сторін на необхідність дотримання норм законодавства, дотримання охоронних зон електричних мереж і виконання технічних умов приєднання до електромереж. Зі свого боку, компанія ДТЕК Київські електромережі готова надати необхідні консультації.

Адже порушення чинних норм і стандартів може призвести до позаштатних і надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, жителям одного із проблемних «будинків Войцеховського» - житлового комплексу «Східна Брама» на вул. Світлій, 3-Д у Дарницькому районі - теж необхідно забезпечити виконання технічних умов для нормального функціонування.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня жителі ЖК «Східна брама», що на вул. Світлій, 3-д, організували акцію протесту, паралізувавши рух транспорту, який рухається в напрямку Бортничів. Протестувальники ходили по пішохідному переходу і скандували «Світло!», вимагаючи припинити регулярні відключення світла в будинках житлового комплексу.