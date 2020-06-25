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    Економіка та фінанси

    Затверджена в Меморандумі з МВФ газова формула «Амстердам+» тотожна «Роттердам+» у вугіллі, – економіст

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    <p>Україна рік живе без формули &laquo;Роттердам+&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> - Затверджена в Меморандумі з МВФ газова формула «Амстердам+» тотожна «Роттердам+» у вугіллі, – економіст

    Україна рік живе без формули «Роттердам+»

     

    1 липня виповниться рік, як Україна живе без формули «Роттердам+»

    Підписаний Україною Меморандум з МВФ зобов’язує формувати ціни на газ за формулою, тотожною формулі «Роттердам+» для вугілля. Про це написав економіст Борис Кушнірук на своїй сторінці у Facebook.

     «Меморандум з МВФ, який зобов’язує Україну формувати ціни на газ за формулою «Амстердам+». Тобто споживачі мають платити за газ (в тому числі українського видобутку) за ціною нідерландського хабу TTF + витрати на доставку в Україну. МВФ вимагає від України формувати ціну газу за принципом імпортного паритету, а НАБУ (створення якого відбувалось за сприяння МВФ) розслідує корупційність такого підходу», – написав Кушнірук.

     Він нагадав, що НАБУ вже четвертий рік розслідує кримінальну справу щодо формули «Роттердам+», в основу якої покладено принцип імпортного паритету,  і продовжує шукати нібито завдані державі цією формулою збитки. Водночас, за рік, коли формула перестала діяти, енергетична галузь опинилась в глибокій кризі.

     «За тиждень – 1 липня буде рівно рік, як Україна живе без формули «Роттердам+». До цієї дати електроенергетика та вуглепром підходять у не найкращому стані. Ба більше – енергетичну галузь охопила криза, глибина якої вражає навіть в порівнянні з непростим періодом 2014-2015 років», - написав Кушнірук.

     Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості  доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

     Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

    газ вугілля ціни Меморандум криза Україна
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