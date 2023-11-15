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Росія вперше в історії не увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія вперше в історії не увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО
Виконавча рада ЮНЕСКО є одним із трьох ключових органів Організації
фото з відкритих джерел

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів

Росію вперше в історії було виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

«Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме», – написав президент України.

Зазначимо, Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (разом із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.

Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, які виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.

Росія входила до групи ІІ «Східна Європа», від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).

Нагадаємо, представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.

Теги: росія Європа ЮНЕСКО Володимир Зеленський президент

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