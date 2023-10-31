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Зеленський запропонував розірвати консульську угоду між Україною та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський запропонував розірвати консульську угоду між Україною та РФ
фото з відкритих джерел

Наразі документ передано на розгляд керівництва Ради

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроект вже внесено до парламенту. Про це йдеться на офіційному порталі Ради.

Текст законопроєкту ще не з'явився на сайті парламенту. Наразі документ передано на розгляд керівництва Ради.

Консульська угода – це документ, який регулює консульські відносини між державами. Консульська угода між Україною та РФ була підписана у січні 1993 року, а набула чинності у листопаді 1995 року.

Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.

Нагадаємо, Рада зупинила дію договорів із РФ про співпрацю в Азовському морі. Йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він був підписаний 24 грудня 2003 року у Керчі. Вихід з угоди (законопроект №0182) підтримали 303 парламентарі.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче розірвати угоду з Україною про використання Азовського моря

Теги: росія Володимир Зеленський Верховна Рада

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