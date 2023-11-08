Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
фото з відкритих джерел

Країні продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу

Україна все ще намагатиметься досягти результатів на полі бою до кінця року, і ЗСУ зрештою досягнуть успіху у війні, незважаючи на труднощі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

За його словами, країна планує продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу.

Також президент уточнив, що бойові дії триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході.

Окремо Зеленський сказав, що українські сили все ще намагатимуться домогтися результату на полі бою цього року, і що він упевнений, що вони досягнуть успіху.

За словами президента, в України є план, є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди ЗСУ рухаються. «У нас є план. У нас дуже конкретні міста, дуже (конкретні) напрямки, куди ми йдемо. Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, також у нас є кроки на сході», – сказав він.

Ще президент відзначив деякі непогані кроки біля Херсонської області. Він упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно.

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Триває 623-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент ворог контрнаступ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател
США відреагували на позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни
Сьогодні, 02:50
Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування
Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування
31 жовтня, 13:27
Окупанти з артилерії обстріляли Новоберислав
Ракети на Дніпропетровщині, уламки збитого дрона наробили лиха на Миколаївщині: ситуація в регіонах
30 жовтня, 09:28
Із 2023 року змінилася дата написання радіо диктанту національної єдності
Сьогодні відбудеться радіодиктант національної єдності: як долучитися
27 жовтня, 07:34
20 спортсменів виступлять у нейтральному статусі
Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме
21 жовтня, 06:33
Молдова потрапить у сферу впливу РФ у випадку успіху росіян у війні в Україні
Молдова може зникнути як вільна держава, якщо переможе РФ – тривожна заява Санду
17 жовтня, 08:29
Студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову
Кого зі студентів можуть мобілізувати: роз’яснення Міносвіти
14 жовтня, 15:49
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
11 жовтня, 11:52
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
10 жовтня, 08:15

Політика

Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі
Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі
Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон
Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
4579
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4211
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
4117
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
3806
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту