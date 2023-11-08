Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський

Країні продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу

Україна все ще намагатиметься досягти результатів на полі бою до кінця року, і ЗСУ зрештою досягнуть успіху у війні, незважаючи на труднощі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

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За його словами, країна планує продовжувати вести бойові дії проти росіян, попри труднощі під час проведення контрнаступу.

Також президент уточнив, що бойові дії триватимуть попри те, що західні лідери займаються конфліктом на Близькому Сході.

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Окремо Зеленський сказав, що українські сили все ще намагатимуться домогтися результату на полі бою цього року, і що він упевнений, що вони досягнуть успіху.

За словами президента, в України є план, є дуже конкретні міста, дуже конкретні напрямки, куди ЗСУ рухаються. «У нас є план. У нас дуже конкретні міста, дуже (конкретні) напрямки, куди ми йдемо. Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, також у нас є кроки на сході», – сказав він.

Ще президент відзначив деякі непогані кроки біля Херсонської області. Він упевнений, що Україна матиме успіх, хоч це і складно.

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

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Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Триває 623-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.