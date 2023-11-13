У яких умовах живуть та скільки платять українські студенти у Чехії (фото)

Чеське місто Оломоуц може стати для українських студентів альтернативою навчанню в Україні, до того ж жити у місцевих гуртожитках не так і дорого

У 2023 році 440 студентів з України подали заявку на навчання в чеському Університеті Палацького, більшість з яких проживає тепер у гуртожитках міста Оломоуц. Виш дає можливість обирати між 11 місцями, де можуть перебувати слухачі лекцій на час тривалості навчання. Як пише ProUkrainu.cz, умови для проживання та вартість суттєво відрізняється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом, вартість квартири або кімнати варіюється від 5 до 10 тисяч крон (приблизно 8-15 тис. грн). Тож ті, хто не може собі дозволити окреме проживання, обирають гуртожитки.

Молодь ділиться, що чим більше місто, тим гірші умови. Наприклад, у містах Брно та Прага можна побачити тарганів, а іноді й щурів. Проте в місті Оломоуц умови досить прийнятні, адже він невеликий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У гуртожитках Університету Палацького діють певні правила. Зокрема, там не можна користуватися та зберігати особисті електричні прилади, такі як чайник або подовжувач. Все це студенти отримують під час заселення. Також деякі з місць проживання мають опцію готелю. Тобто за попередньою домовленістю студенти можуть оплатити своє перебування на певний час.

Кампус Енвелопа (Envelopa)

Має 5 гуртожитків Генерала Свободи (Generála Svobody/generálky), Фішера (J. L. Fischera/fischerky), Бедржіха Вацлава (Bedřicha Václava/václavky), Шмералова (Šmeralova/šmeralky) та 17 листопада (17. listopadu/listopadky).

Гуртожиток на Генерала Свободи фото: skm.upol.cz

Студентка Марина живе в цьому комплексі і відзначає зручність його розташування – 15 хвилин прогулюючись до центра міста і гарний парк поруч. Під час реєстрації можна обрати кімнату та навіть національність сусідів, яких найчастіше двоє. Санвузол ділять між собою дві або три кімнати, а кухня розташована на кожному поверсі. Також є пральня.

Кімнати маленькі (як у кожному з гуртожитків), у них поміщаються три ліжка (одне з ліжок може бути двоповерхове, тож на поселення краще приїхати якомога раніше), стіл, стілець та шафа з холодильником у спільному коридорі. У деяких кімнатах є балкон, залежно від сторони будови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У гуртожитку Генерала Свободи буває гучно, адже його часто обирають студенти за обміном. Офіс референтки (людини, яка відповідальна за все повʼязане з проживанням) розташований також у цій частині будови кампусу. Відвідування вільне з 7 до 16 години, а потім сюди можна потрапити відсканувавши студентську картку.

Ціна двомісної кімнати коштує 116 крон (близько 180 грн), тримісної – 105 крон (165 грн). На місяць приблизно 3480 крон (5400 грн) та 3150 крон (4890 грн) відповідно. Проживати в них можуть також і люди з особливими освітніми потребами.

Гуртожиток Шмералова та 17 листопада

У гуртожитках Шмералова та 17 листопада санвузол розташований на поверсі. Але студенти, які проживають там, не вважають це проблемою, адже кабінок багато і майже ніколи не треба чекати, щоб скористатися туалетом. Між гуртожитками Шмералова та 17 листопада розташована їдальня. Але в останньому відсутня рецепція, тож потрапити всередину можна лише за допомогою студентського посвідчення ISIC.

Гуртожиток Шмералова фото: skm.upol.cz

Проживання тут коштує 95 крон за ніч (близько 150 грн) за тримісну кімнату та 76 крон (приблизно 120 грн) за чотиримісну. За місяць 2850 крон (4420 грн) та 2280 крон (3540 грн) відповідно. Деякі студенти гуртожитків встановлюють самостійно роутери, бо через слабкий вай-фай не можуть навчатися у будні. Між будівлями розташована їдальня. Потрапити в них можна лише за студентським посвідченням ISIC.

Кампус Нержедін (Neředín)

У Neředín І санвузол розділений на дві тримісні кімнати, кухня є на кожному поверсі, також тут можна сходити у пральню та спортзал. Neředín ІІ має оснащені на першому поверсі кімнати для людей з інвалідністю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуртожиток Neředín I фото: skm.upol.cz

Ціна за двомісну кімнату 116 крон (приблизно 180 грн), за тримісну – 105 крон (165 грн). Якщо студенти хочуть пожити в одномісній кімнаті, то за це треба буде заплатити 149 крон за ніч (235 грн).

Гуртожиток Евжена Рошіцкего (Evžena Rošického)

Розташований за 20 хвилин від центру міста і не дуже заселений. Поруч розвинута інфраструктура з магазинами та різними спорткомплексами. Кухня розміщена на поверсі, а студенти проживають у форматі 3+2. Ціни такі самі, як у кімнатах кампуса Енвелопа.

Гуртожиток Евжена Рошіцкего фото: skm.upol.cz

Розміщується за 50 хвилин від центру міста, тому добиратися краще транспортом. Має таку саму систему розселення, як і у Енвелопі. Проте через своє розташування не такий популярний, тож найчастіше у тримісних кімнатах живуть по двоє. Поблизу гуртожитку є великі магазини, пошта та ресторани.

До слова, цьогорічна вступна кампанія говорить про те, що чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років.

Повідомляється, що найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Причина очевидна – статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.

У публікації називається ще одна причина – додатковий дохід освітніх закладів. У 2023 році ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку (минулого року було 1,7 млрд грн). Рекордсменом став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де у 2021 році чоловіків-контрактників першого року навчання було 102, а у 2023 – вже 2033, тобто у 20 разів більше.