Влада почала блокувати банківські рахунки ухилянтам? Монобанк відреагував

В мережі з'явилася інформація про те, що військовозобов'язаним, які не прийшли до ТЦК, можуть заблокувати банківську карту

Співзасновник Monobank розвіяв чутки про блокування банківських карток військовозобов'язаних

У мережі поширили неправдиву інформацію про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних. Проте дані не відповідають дійсності. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Зазначимо, що деякі українські ЗМІ та Telegram-канали поширили неправдиву інформацію про те, що військовозобов'язаним, які отримали повістки та не прийшли до ТЦК, нібито можуть заблокувати банківську карту.

Співзасновник Monobank наголосив, що інформація про можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних – ніщо інше, як фейк та ІПСО фото: скріншот

Зокрема, медіа супроводжували пости з блокуванням карток скриншотом з додатка Monobank.

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Співзасновник Monobank наголосив, що ця інформація – ніщо інше, як фейк та ІПСО.

Гороховський також пообіцяв заблокувати особам, які розповсюджують такі фейки, можливість використовувати банки.

«Адміністраторам каналів, які так використовують наш застосунок та бренд буде заблоковано можливість використовувати банки», – написав Гороховський.

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