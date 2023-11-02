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Кількість студентів-чоловіків під час війни б'є рекорди: графіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кількість студентів-чоловіків під час війни б'є рекорди: графіка
Рекордсменом став харківський університет, де чоловіків-контрактників побільшало у 20 разів
фото з відкритих джерел

Чоловіки масово вступають до інститутів, не дивлячись на підвищення вартості навчання 

Цьогорічна вступна кампанія говорить про те, що чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років, пише Ngl.

Повідомляється, що найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Причина очевидна – статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. гр.

Кількість студентів-чоловіків під час війни б'є рекорди: графіка фото 1

У публікації називається ще одна причина – додатковий дохід освітніх закладів. У 2023 році ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку (минулого року було 1,7 млрд грн). Рекордсменом став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де у 2021 році чоловіків-контрактників першого року навчання було 102, а у 2023 – вже 2033, тобто у 20 разів більше.

Повідомляється, що існують певні обмеження у кількості студентів-платників, але навіть найпопулярніші університети України до війни використовували не більше 20% своєї квоти. З цієї причини стрімке зростання контрактників вписується у існуючі нормативи.

Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

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Теги: студенти чоловік мобілізація навчання

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