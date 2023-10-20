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ООН підвищує виплати для українців: хто та скільки отримає

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ООН підвищує виплати для українців: хто та скільки отримає
На розмір виплат впливає час реєстрації заявника
фото з відкритих джерел

На отримання грошей можуть розраховувати родини, що проживають в дев’яти областях

ООН продовжує надавати фінансову підтримку українцям, які перебувають на території ведення бойових дій. Сума підтримки збільшилась до 3 600 гривень, а ще можна отримати додатково 2 220 гривень в зимовий період, повідомляє агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

На допомогу від ООН можуть розраховувати такі категорії громадян:

  • пенсіонери, які виховують самостійно дітей віком до 18 років;
  • сім'ї, де є не менше 2 осіб з особливими потребами;
  • малозабезпечені сім'ї, де є малолітні діти та люди похилого віку;
  • сім'ї з прийомними дітьми;
  • українці зі статусом ВПО.

Розмір виплат залежить від часу реєстрації кожного із заявників:

  • ті, хто подав заявку на виплати до 1 вересня 2023 року, за умови, що особа, яка забезпечує основний дохід у сім'ї віком від 55 років, отримають від організації по 2 220 гривень протягом 3 місяців;
  • при подачі заявки в період з 1 жовтня до кінця 2023 року – громадяни отримають по 3 600 гривень протягом 3 місяців та додатково 2 220 гривень;
  • при подачі заявки з 1 по 30 вересня 2023 року – українцям виплатять по 2 200 гривень та 2 220 гривень додатково.

Прийом заявок на виплати все ще триває, до складу сім'ї заявника можуть входити його подружжя, діти та батьки подружжя, якщо вони в офіційному шлюбі. На допомогу можуть розраховувати родини, що проживають в таких областях:

  • Донецька;
  • Одеська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська;
  • Сумська.

Допомогу від ООН не можуть отримати українці, які вже отримають подібну підтримку від інших міжнародних організацій, а також особи з доходом понад 5 400 грн на місяць.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО. Для мам з дитиною – дитячий садочок, а для людей в депресії – психосоціальна підтримка.

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Теги: ООН гроші українці

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