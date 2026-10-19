Зеленський створив делегацію для переговорів стосовно інфраструктури західного кордону

До складу делегації увійшли представники міністерств фінансів, закордонних справ, юстиції та відновлення

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорах із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо укладення фінансової угоди «Інфраструктура західного кордону України». Главою делегації призначено першого заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергія Деркача. Відповідне розпорядження №121/2026-рп президент підписав 19 жовтня 2026 року, повідомляє «Главком».

До складу делегації увійшли 12 представників державних органів. Серед них – заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Лукеря, а також представники Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Міністерства економіки та довкілля.

Розпорядженням президент затвердив директиви для української делегації, які мають гриф «для службового користування». Главі делегації дозволили за погодженням із Міністерством закордонних справ вносити зміни до її складу.

Також Зеленський уповноважив міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника підписати фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком.

Документ визначає склад української делегації та повноваження її учасників під час переговорів. Водночас у тексті розпорядження не розкрито фінансових параметрів майбутньої угоди, обсягів фінансування чи переліку інфраструктурних об’єктів, які можуть бути охоплені проєктом.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на наступних виборах президента. «Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Бо я маю захищати країну від початку до кінця війни», – додав він.

Також телеведуча запитала, коли Україна проведе вибори. Зеленський нагадав, що після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання.