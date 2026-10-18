США пропонують Європі повернутися до закупівлі російського газу – NYT

У Європі почали думати, що Трамп, здається, має більше симпатій до Володимира Путіна, ніж до українців

Адміністрація Трампа просуває закупівлю російського газу як частину мирної угоди з Україною

Адміністрація Дональда Трампа розробляє мирну ініціативу, яка передбачає розвернення енергетичної політики Заходу та відновлення постачання російського газу до Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними джерел, посланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф під час переговорів із європейськими й українськими посадовцями, зокрема з Володимиром Зеленським, запропонували відновити роботу газопроводів через Україну та розглянути перезапуск «Північного потоку-2» під можливим контролем американських інвесторів.

У Білому домі переконані, що економічні стимули для Москви та надходження від транзиту для Києва допоможуть схилити РФ до припинення війни. Водночас для Трампа це спосіб знизити світові ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів у США.

На тлі скасування Трампом санкцій проти російського дизелю та нових обмежень від Конгресу, спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв вже заявив про можливі спільні проєкти зі США, включаючи купівлю активів «Лукойлу» та датацентри на ядерній енергії.

Пропозиція викликала різкий спротив європейських чиновників, зокрема уряду Німеччини, де радник канцлера Фрідріха Мерца категорично відкинув ідею повернення до енергозалежності від РФ. Сам Володимир Зеленський розкритикував такі поступи, наголосивши, що чергові економічні домовленості лише заохочують агресора.

Втім, план Вашингтона знаходить підтримку серед європейських популістів, зокрема німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка закликає відновити імпорт пального з Росії для подолання інфляції.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень.

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.