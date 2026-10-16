Трамп позбувся нової прессекретарки після першого брифінгу

Трамп повідомив журналістам, що радив Захарії подумати, чи варто їй залишатися на посаді

Кеті Захарія пропрацювала в Білому домі лише п’ять днів, а її перший виступ перед журналістами викликав критику

Президент США Дональд Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію менш ніж за тиждень після її призначення. За даними The New York Times, рішення ухвалили після першого брифінгу Захарії та скандалу навколо її юридичної кваліфікації. Про це повідомляє видання, посилаючись на трьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, пише «Главком».

Захарія вступила на посаду в понеділок, 12 жовтня, а вже наступного дня провела перший брифінг для журналістів. Виступ тривав близько 14 хвилин: прессекретарка зачитувала підготовлений текст і відповіла на запитання представників лише трьох медіа.

Після брифінгу Трамп спочатку позитивно оцінив її виступ. Однак упродовж наступних днів Захарія опинилася під посиленою увагою медіа через питання щодо її професійного статусу.

Захарія має юридичну освіту Університету Пеппердайн у Каліфорнії, однак під час інтерв’ю на Fox News визнала, що не склала іспит на право займатися адвокатською практикою та не перескладала його.

Це спричинило додаткові запитання щодо того, чому її представляли як юристку. Сама Захарія заявляла, що її наймали на посаду прессекретарки, а не юридичної радниці Білого дому. 16 жовтня Трамп повідомив журналістам, що радив Захарії подумати, чи варто їй залишатися на посаді. За словами президента, він сказав їй, що вона не зобов’язана продовжувати роботу, якщо та виявилася складнішою, ніж очікувалося.

«Якби я був на її місці, я б переглянув це рішення», – переказав Трамп свою пораду. Американський президент також заявив, що Захарію несправедливо критикували в медіа. Невдовзі після його коментарів The New York Times повідомила про звільнення прессекретарки. Окремий представник Білого дому підтвердив Reuters, що Захарію усунули з посади.

Варто нагадати, що рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації.