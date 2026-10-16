Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп позбувся нової прессекретарки після першого брифінгу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп позбувся нової прессекретарки після першого брифінгу
Трамп повідомив журналістам, що радив Захарії подумати, чи варто їй залишатися на посаді
фото: instagram.com/katiezacharia

Кеті Захарія пропрацювала в Білому домі лише п’ять днів, а її перший виступ перед журналістами викликав критику

Президент США Дональд Трамп звільнив нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію менш ніж за тиждень після її призначення. За даними The New York Times, рішення ухвалили після першого брифінгу Захарії та скандалу навколо її юридичної кваліфікації. Про це повідомляє видання, посилаючись на трьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією, пише «Главком».

Захарія вступила на посаду в понеділок, 12 жовтня, а вже наступного дня провела перший брифінг для журналістів. Виступ тривав близько 14 хвилин: прессекретарка зачитувала підготовлений текст і відповіла на запитання представників лише трьох медіа.

Після брифінгу Трамп спочатку позитивно оцінив її виступ. Однак упродовж наступних днів Захарія опинилася під посиленою увагою медіа через питання щодо її професійного статусу.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Захарія має юридичну освіту Університету Пеппердайн у Каліфорнії, однак під час інтерв’ю на Fox News визнала, що не склала іспит на право займатися адвокатською практикою та не перескладала його.

Це спричинило додаткові запитання щодо того, чому її представляли як юристку. Сама Захарія заявляла, що її наймали на посаду прессекретарки, а не юридичної радниці Білого дому. 16 жовтня Трамп повідомив журналістам, що радив Захарії подумати, чи варто їй залишатися на посаді. За словами президента, він сказав їй, що вона не зобов’язана продовжувати роботу, якщо та виявилася складнішою, ніж очікувалося.

«Якби я був на її місці, я б переглянув це рішення», – переказав Трамп свою пораду. Американський президент також заявив, що Захарію несправедливо критикували в медіа. Невдовзі після його коментарів The New York Times повідомила про звільнення прессекретарки. Окремий представник Білого дому підтвердив Reuters, що Захарію усунули з посади.

Варто нагадати, що рівень підтримки президента США Дональда Трампа впав до 36% – найнижчого показника за час його президентства в опитуваннях Fox News. Головною економічною проблемою американці називають високу вартість життя, а понад половина очікує подальшого погіршення ситуації. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед аварією з авіабази вилетіли два військові літаки
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
Міністр закордонних справ Ірану та спецпредставник Трампа обговорили Ормузьку протоку
23 вересня, 03:29
Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона
Сі Цзіньпін вважає, що відродження Китаю та створення величі США можуть йти «пліч-о-пліч»
24 вересня, 05:04
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав термін появи американської військової бази в країні
Президент Польщі запропонував назвати майбутню базу США на честь Трампа
23 вересня, 07:49
США пропонували Росії декілька вигідних економічних проектів, якшо Кремль погодиться закінчити війну
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
1 жовтня, 13:39
Смертний вирок Крісті Пайк залишається чинним попри невдалу страту
Засуджена до смерті американка прийшла до тями після невдалої страти
7 жовтня, 11:34
Автори звернення наполягають, що добровільних обіцянок компаній недостатньо
Вчені закликали обмежити ШІ: потужні моделі хочуть відключити від інтернету
Вчора, 02:57
Том Тілліс вимагає з'ясувати, хто відповідальний за обмеження супутникового зв'язку для українських військових
Сенатор вимагає перевірити Пентагон через обмеження Starlink для ЗСУ
Вчора, 17:59
Маск і Трамп створили нові ризики для ЗСУ
Маск і Трамп залишили Україну напризволяще – The Telegraph
14 жовтня, 20:46

Соціум

Трамп позбувся нової прессекретарки після першого брифінгу
Трамп позбувся нової прессекретарки після першого брифінгу
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
Болгарія запросила у НАТО літаки та ракети: причина
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У» вартістю $100 млн
Нові правила бронювання. Прем'єр навів приклад, коли зі 100 заброньованих лише 20 виконують критичні роботи
Нові правила бронювання. Прем'єр навів приклад, коли зі 100 заброньованих лише 20 виконують критичні роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
84K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua