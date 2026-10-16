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Газові сховища Європи спорожніли до рекордного рівня – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Газові сховища Європи спорожніли до рекордного рівня – Politico
Газові сховища Європи спорожніли до рекордного рівня
фото: Укртрансгаз

Через війну в Ірані ЄС ризикує зіткнутися з дефіцитом 14 млрд кубометрів газу вже цієї зими

Запаси природного газу в європейських сховищах опинилися на рекордно низькому рівні на тлі порушення світових постачань енергоносіїв через війну в Ірані. Через загрозу дефіциту взимку 2026-2027 років президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала лідерам ЄС розглянути створення стратегічних газових резервів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, європейські газові сховища зазвичай поповнюються протягом року комерційними компаніями. Однак цьогоріч війна в Ірані спричинила порушення світових постачань енергоносіїв і змінила ситуацію на газовому ринку.

Зокрема, ринкові умови послабили економічні стимули для компаній закуповувати газ і закачувати його до сховищ. Унаслідок цього Європейський Союз виявився недостатньо підготовленим до майбутнього опалювального сезону.

На тлі цих ризиків Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити стратегічні запаси природного газу, які могли б допомогти країнам ЄС у разі перебоїв із постачанням.

Водночас, як зазначає Politico, дипломатичним представникам поки незрозуміло, яким саме буде механізм створення таких резервів.

Один із високопосадовців Євросоюзу пояснив виданню, що ініціатива розглядається як довгостроковий захід для зменшення ризиків майбутніх криз газопостачання. Подібний підхід уже застосовується щодо нафти та нафтопродуктів, для яких створюють стратегічні запаси.

При цьому Європейська комісія готує перегляд системи безпеки газопостачання ЄС. Відповідні плани мають представити в листопаді.

Згідно з документами, з якими журналісти Politico ознайомилися раніше цього року, запропоновані зміни передбачають заходи, покликані стимулювати енергетичні компанії до ефективнішого управління кризовими ситуаціями.

Однак у цих документах немає прямої підтримки створення стратегічних газових резервів, які уряди країн ЄС повинні були б поповнювати до визначеного рівня незалежно від ситуації на ринку.

Крім того, два дипломати розповіли Politico, що окрема пропозиція Єврокомісії щодо створення загальноєвропейського механізму спільних закупівель енергоресурсів не викликала ентузіазму серед лідерів ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру відмовлятися від цього рішення навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін.

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Теги: газ Європа

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