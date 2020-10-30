Зеленський має відреагувати на зловживання НКРЕКП, – лідер профспілки гірників

Голова профспілки закликав президента ініціювати перед Радою та урядом питання звільнення нелегітимного складу НКРЕКП

Голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець звернувся до Президента Володимира Зеленського з вимогою відреагувати на нелегітимність чинного складу НКРЕКП та неконституційність указі про його призначення.

Про це говориться в копії листа Волинця до президента Зеленського.





«Укази про призначення членів НКРЕКП є незаконними у зв’язку з їх невідповідністю Конституції України, а тому потребують вчинення Президентом послідовних дій щодо їх скасування або звернення до Конституційного Суду України для офіційного визнання їх неконституційними», - йдеться у листі Волинця.

Голова профспілки закликав президента ініціювати перед Верховною Радою та урядом питання звільнення нелегітимного складу НКРЕКП для виходу із ситуації.

Волинець також вказав на численні зловживання з боку НКРЕКП, які стали причиною безпрецедентної кризи в енергетичному та вугільному секторі.

Нагадаємо, підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на енергоринку на комісію поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

Навесні 2020 року була створена тимчасова слідча комісія парламенту для з'ясування причин енергетичної кризи. Вона прийшла до висновку, що відповідальність за кризу цілком лежить на НКРЕКУ.

Крім цього, ТСК встановила наявність у глави НКРЕКП Валерія Тарасюка сімейного енергетичного бізнесу, що стало передумовою початку антикорупційної перевірки НАЗК на предмет конфлікту інтересів.

В жовті Окружний адмінсуд відкрив відразу декілька проваджень по звільненню чинного кладу НКРЕКП через грубе порушення закону.