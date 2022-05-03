Уряд повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця року

Кабмін рекомендує протягом дії воєнного стану в Україні не підвищувати тарифи

Тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану». Про це йдеться у постанову від 29 квітня 2022 р. № 502.

Кабмін рекомендує протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення.

Постановою рекомендується застосовувати тарифи «до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року».

Крім того, рекомендується компаніям призупинити виконання погоджених в інвестиційних програм, а кошти, передбачені для зарахування на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, спрямовувати на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов’язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб’єктів господарювання; відтермінувати розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм.

Нагадаємо, уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

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