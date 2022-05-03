  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Уряд повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця року

    Уряд повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця року
    фото: glavcom.ua

    Кабмін рекомендує протягом дії воєнного стану в Україні не підвищувати тарифи

    Тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану». Про це йдеться у постанову від 29 квітня 2022 р. № 502.

    Кабмін рекомендує протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення.

    Постановою рекомендується застосовувати тарифи «до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року».

    Крім того, рекомендується компаніям призупинити виконання погоджених в інвестиційних програм, а кошти, передбачені для зарахування на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, спрямовувати на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов’язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб’єктів господарювання; відтермінувати розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм.

    Нагадаємо, уряд призначив Вітренка керівником «Нафтогазу» ще на рік.

    Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти тарифи війна комуналка Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця року