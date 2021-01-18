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    Економіка та фінанси

    Зеленський створив Раду з розвитку малого бізнесу. Її очолила заступниця Єрмака

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    Глава держави затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва - Зеленський створив Раду з розвитку малого бізнесу. Її очолила заступниця Єрмака
    Глава держави затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

    Рада має у короткі терміни підготувати пропозиції щодо вирішення нагальних проблем малого бізнесу в Україні

    Президент Володимир Зеленський призначив голову Ради з питань сприяння розвитку малого бізнесу. Її очолила заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

    Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

    Глава держави своїм указом № 582/2020 від 22 грудня 2020 року утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

    Під час першого засідання Ради, яке відбулося наприкінці грудня в Офісі Президента України, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу Ради, надати пропозиції щодо її персонального складу та в короткі строки підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові України.

    Він наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

    Теги: бізнес Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак
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