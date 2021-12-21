Київ закриває в’їзд для вантажівок

Обмеження на в'їзд вантажівок діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці

Обмеження діятиме до покращення погодних умов

Через ускладнення погодних умов вводиться тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.

Воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

«Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути», - закликає столична влада.

Також міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, що від початку опадів у столиці до роботи задіяли близько 5 тис. працівників комунальних служб. Також наслідки снігопаду долали понад 600 одиниць техніки. До прибирання були залучені – 385 одиниць техніки КК «Київавтодор», 82 одиниці техніки КП УЗН та 140 одиниць техніки керуючих компаній районів. Використали майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші.

Нагадаємо, 20 грудня ввечері через снігопад стався транспортний колапс у Києві.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.