Лана Зеркаль знайшла нову роботу



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Олена Зеркаль стала радником Андрія Коболєва

Протягом двох років Олена Зеркаль була залучена до роботи української команди в переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року

Ексзаступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль призначено радником голови правління НАК «Нафтогаз України», повідомляє прес-служба НАК.

«У «Нафтогазі» до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії в міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема щодо захоплених Росією активів групи «Нафтогаз» в АР Крим», - йдеться в повідомленні.

Зеркаль було призначено на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції 21 серпня 2014 року. Вона також є агентом України у справі «Україна проти РФ», яку розглядають у Міжнародному суді ООН (Гаага).

Нагадаємо, Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада 2019 року. Вона розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням. «Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною», - зазначила Зеркаль.

Олена Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом у приватному і державному секторі (Міністерстві закордонних справ України та Міністерстві юстиції України). Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з питань порівняльного аналізу українського законодавства.

Протягом двох років Зеркаль була залучена до роботи української команди в переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року.

Як повідомлялось, колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль говорила, що вона не бачить себе президентом України в найближчому майбутньому.