Дипломат про справи ДБР стосовно Порошенка: мені не подобається традиція переслідування попередників



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Олена Зеркаль закликала усіх політиків та дипломатів звернутися до діалогу

Олена Зеркаль переконана, що кримінальна справа проти п'ятого президента України не є перспективною з точки зору законодавства

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка за фактом можливої державної зради через Мінські угоди. Колишній заступник міністра МЗС Олена Зеркаль поділилася своєю думкою щодо відкритих проваджень у програмі «Рандеву» на «5 каналі».

«Мені важко уявити як буде розвиватися ця справа. Принаймні мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності», – відповіла дипломат.

У свою чергу Олена Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів звернутися до діалогу.

«Мені взагалі ця традиція переслідування попередників, вона мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися цій так званій «soviet legacy» (з англ. радянська спадщина)», – переконана колишня заступниця міністра МЗС.

Нагадаємо, що за версією Портнова, Петро Порошенко нібито досягав домовленостей про відновлення територіальної цілісності України з «представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей» усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».