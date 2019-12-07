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    Політика

    Зеркаль розповіла, коли буде балотуватися в президенти України

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    Колишній заступник міністра&nbsp;закордонних справ України Олена Зеркаль - Зеркаль розповіла, коли буде балотуватися в президенти України
    Колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

    Я завжди роблю те, де я в комфорті сама з собою – Зеркаль

    Колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що вона не бачить себе президентом України в найближчому майбутньому.

    Про це вона розповіла на телеканалі ATR.

    «Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють наборами якостей, при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції (стати президентом України)», – заявила Зеркаль.

    Заступник міністра закордонних справ зазначила, що президентство – це вкрай складна робота.

    «Я вважаю, що президентство п’ять років – це п’ять років на галерах. Я розумію, яка це неймовірна праця. Я ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди з подивом дивилася на те, як це витримує Клімкін, як він просто в місяць буває вдома не більше, ніж тиждень, як він в цих жахливих перельотах літає економ-класом, «скрючений», як він зі своєю спиною мучиться. І так він витримує після 12-годинного перельоту встати і відпрацювати 10 зустрічей – для мене це реально людський подвиг», – підкреслила вона.

    Зеркаль повідомила, що в нинішніх умовах не бачить себе президентом України.

    «Я завжди роблю те, де я в комфорті сама з собою, де у мене немає внутрішнього конфлікту. Якщо у людини є внутрішній конфлікт – він не ефективний. У нинішніх умовах я собі це слабо уявляю. Для того, щоб стати президентом, необхідно, крім набору якостей, ще мати і набір засобів», – підсумувала Зеркаль.

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    Як повідомлялося, Зеркаль дала поради щодо позиції України на «нормандському саміті».

    президент робота Олена Зеркаль
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