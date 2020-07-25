Житель США виграв у лотерею $22 млн, але віддав половину другові через давню угоду



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Друзі разом із дружинами планують витратити частину грошей на спільні подорожі

У 1992 році двоє друзів пообіцяли одне одному розділити навпіл виграш у лотереї

Американець Томас Кук нещодавно виграв у лотереї 22 мільйони доларів, але він не залишить усі гроші собі. У 1992 році він та його друг Джо Фіні пообіцяли одне одному розділити навпіл виграш у лотереї.

Про це розповіли на YouTube-каналі організаторів лотереї.

Коли Кук дізнався, що виграв 22 мільйони доларів, то одразу подзвонив другові, який одразу не повірив у новину. Шанс виграти таку суму був 1 на 292 мільйонів.

Чоловіки вирішили отримати відразу всю суму готівкою. Тому кожному дісталося по 16,7 млн доларів, яких після сплати податків залишилося по 5,7 млн.

«Я не можу навіть і думати про кращий спосіб вийти на пенсію», — поділився враженнями від лотереї Кук.

Друзі разом із дружинами планують витратити частину грошей на спільні подорожі.

Нагадаємо, канадець став мільйонером через помилку касира.