  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Канадець став мільйонером через помилку касира

    • Розсилка
    Канадець дав касиру хороші чайові - Канадець став мільйонером через помилку касира
    Канадець дав касиру хороші чайові
    Фото: ottawa.ctvnews.ca

    Пенсіонеру касир роздрукувала помилково квиток зовсім іншої лотереї. Однак це принесло йому виграш у мільйон доларів.

    Житель канадського містечка Комбермер в провінції Онтаріо Майкл Батт став мільйонером завдяки помилці касирки. На радощах він залишив жінці хороші чайові.

    Про це пише CTV News Ottawa.

    82-річний Батт хотів придбати лотерейний квиток Lotto 6/49, але касир помилково роздрукувала йому квиток Lotto Max.

    Чоловік не став міняти квитки, і інтуїція його не підвела - він виграв один мільйон канадських доларів. Дізнавшись про те, що він зірвав куш, канадець залишив продавцеві щедрі чайові.

    Представники лотереї розповіли, що наприкінці 1980-х років брат Батта виграв 3,5 мільйона канадських доларів.

    Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.

    Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions. Якщо переможець забере гроші відразу, то сума скоротиться до $345,2 млн.

    Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів, а також столичного округу Колумбія і Віргінських островів в США. Найбільший її джекпот дорівнював $656 млн.

    Канада гроші чоловік лотерея квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ