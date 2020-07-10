Канадець став мільйонером через помилку касира
Пенсіонеру касир роздрукувала помилково квиток зовсім іншої лотереї. Однак це принесло йому виграш у мільйон доларів.
Житель канадського містечка Комбермер в провінції Онтаріо Майкл Батт став мільйонером завдяки помилці касирки. На радощах він залишив жінці хороші чайові.
Про це пише CTV News Ottawa.
82-річний Батт хотів придбати лотерейний квиток Lotto 6/49, але касир помилково роздрукувала йому квиток Lotto Max.
Чоловік не став міняти квитки, і інтуїція його не підвела - він виграв один мільйон канадських доларів. Дізнавшись про те, що він зірвав куш, канадець залишив продавцеві щедрі чайові.
Представники лотереї розповіли, що наприкінці 1980-х років брат Батта виграв 3,5 мільйона канадських доларів.
Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.
Виграш став сьомим за величиною в історії Mega Millions. Якщо переможець забере гроші відразу, то сума скоротиться до $345,2 млн.
Лотерея Mega Millions проходить на території 44 штатів, а також столичного округу Колумбія і Віргінських островів в США. Найбільший її джекпот дорівнював $656 млн.