Жителі Сумщини за рік зменшили споживання газу на 20%



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Цього року сума збитків компанії сягнула 220 млн грн

У Сумській області в 2019 році зберігається тенденція скорочення обсягів споживання природного газу всіма групами клієнтів. За 9 місяців у порівнянні з аналогічним періодом минулого року побутові споживачі використали менше газу на 25,2%, промислові підприємства - на 15,2%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 15,8%, а теплопостачальні підприємства – на 16,9%.

Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані товариства «Сумигаз». Оскільки зростає рівень збитковості та пропорційно зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Сумщини.

З 2016 року НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл газу, відтак вже четвертий рік поспіль для АТ «Сумигаз» діє економічно необґрунтований тариф. У поточному році сума збитків компанії вже сягнула 220 млн грн, тоді як минулого року збиток становив 180 млн грн.

У компанії підкреслюють, що фінансова криза, спровокована діями НКРЕКП, призводить до основної проблеми нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. З кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання лише зростає. Вихід – один, вважають у компанії: усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня.

Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.