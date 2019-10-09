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    Столична влада заспокоїла киян: опалення поки що не подорожчає

    • Розсилка
    Столична влада заспокоїла киян: опалення поки що не подорожчає

    Проект тарифів лише передано на розгляд в НКРЕКП

    Київська міська держадміністрація заявляє, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Столична влада пояснила, що опублікований на сайті КП «Київтеплоенерго» проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік. «Адже тариф на послугу централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення залежить не тільки від цін на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, але й від вартості виробництва тепла на котельнях і станціях теплопостачання, а також вартості транспортування та постачання теплової енергії. Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача», - зазначили у КМДА.

    Проект тарифів розрахований згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках».

    Розрахунок проекту тарифів проводився з метою актуалізації даних та надання до НКРЕКП інформації щодо економічно обґрунтованих затрат підприємства, спричинених, зокрема:

    • необхідністю забезпечити 10-тиденний запас мазуту з вмістом сірки менше 1% для безперебійної роботи енергетичного обладнання;
    • компенсувати збитки, понесених ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 внаслідок невідповідності ринкової та тарифної ціни природного газу для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів у період з листопада до грудня 2018 року включно.

    Проект тарифів лише передано на розгляд в  НКРЕКП.

    Раніше повідомлялося, що «Київтеплоенерго» пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

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