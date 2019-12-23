Жителі Сумщини заборгували за газ 587 млн грн



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Заборгованість є підставою для припинення газопостачання

Порівняно з початком 2019 року заборгованість побутових споживачів природного газу Сумщини зменшилася на 3%. Станом на грудень борг перевищив 587 млн грн. Найбільший рівень несплати за використаний газ у мешканців міста Суми та Сумського району.

Заборгованість є підставою для припинення газопостачання. Лише у грудні надіслано 1150 попереджень про припинення подачі газу боржникам по всій Сумській області. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій.

«На кінець року борг понад 1 тис. грн мають 103 тисячі домоволодінь регіону, від 5 до 10 тисяч грн – 3,5 тисяч споживачів, а 707 клієнти заборгували понад 10 тисяч грн. Для того, щоб зустріти Новий рік із газом, рекомендуємо погасити борги», - зазначила директорка ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів «Сумигаз Збуту» для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумщини може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.