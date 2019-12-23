Офшорний президент. Як Зеленський сплачує податки



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Найбільше покупок і накопичень подружжя Зеленських зробили у період з 2014 по 2018 роки

Як виявилось, Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько $16,2 млн

Шоумен та актор Володимир Зеленський увірвався в українську політику вночі 31 грудня 2018-го, коли канал 1+1 олігарха Ігоря Коломойського замість новорічного привітання Петра Порошенка випустив в ефір його обіцянку піти у президенти.

Виконавець головної ролі у популярному серіалі Слуга народу Зеленський одразу завоював прихильність виборців - бо асоціювався зі своїм персонажем - чесним та бідним вчителем Голобородьком, який випадково став президентом та подолав корупцію.

Але от справжній Володимир Зеленський виявився дуже далеким від персонажу з серіалу. Принаймні щодо статків. Нинішній президент - доларовий мільйонер. Це звичайно, не злочин. Чого не скажеш про ухилення від сплати податків. Стаття 212 Кримінального кодексу України - до трьох років з конфіскацією майна. Про це йдеться у програмі «Прямий доказ».

Для початку займемося арифметикою. Рахувати будемо разом з фінансисткою та громадською діячкою Наталією Лютіковою. Заодно перевіримо наскільки сам Володимир Зеленський знає математику.

Насамперед відкриємо декларацію президента за 2018 рік. В ній президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир в столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном.

Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн.

Крім того, подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв.м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу).

Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв.м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв.м.) кандидат у президенти співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські. І ледь не забули - італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 млн євро. А знаєте чому ледь не забути? Тому що Володимир Зеленський сам ледь не забув його вписати у декларацію.

Зазначимо, що найбільше покупок і накопичень подружжя Зеленських зробили у період з 2014 по 2018 роки. Як виявилось, Володимир Зеленський володіє активами на загальну суму близько $16,2 млн. Він разом з дружиною має також борг. Близько 2,1 млн євро.