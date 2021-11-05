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    Економіка та фінанси

    «Житомиргаз» спільно з поліцією виявили несанкціоноване втручання підприємства до мереж

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    Неправомірні дії щодо несанкціонованого газопостачання загрожували масштабною аварійною ситуацією - «Житомиргаз» спільно з поліцією виявили несанкціоноване втручання підприємства до мереж
    Неправомірні дії щодо несанкціонованого газопостачання загрожували масштабною аварійною ситуацією

    За попередніми розрахунками встановлено, що діями зловмисників нанесено шкоду у розмірі понад 47 млн грн

    Під час проведення робіт з діагностики та обстеження газорозподільних мереж у м. Бердичів працівниками АТ «Житомиргаз» виявлено несанкціоноване втручання у газорозподільні мережі юридичною особою.

    Фахівцями компанії спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Житомирській області та Головного управління Національної поліції у Житомирській області було здійснено виїзд на місце події та зафіксовано неправомірне втручання в газові мережі.

    Правоохоронці проводять перевірку та з’ясування усіх обставин вказаного правопорушення, здійсненого одним із підприємств міста.

    За попередніми розрахунками встановлено, що неправомірними діями зловмисників нанесено шкоду у розмірі понад 47 млн грн. Відповідно до Кодексу газорозподільних систем порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та змін їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що є непобутовим визначено розділом ХІ, гл. 2, п. 1, пп.1.

    Дане правопорушення кваліфіковане правоохоронцями за ч. 2 ст. 292 відповідно до Кримінально Кодексу України.

    АТ «Житомиргаз» наголошує, що неправомірні дії щодо несанкціонованого газопостачання загрожували масштабною аварійною ситуацією та непоправними наслідками для здоров’я та життя мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані в даному мікрорайоні міста.

    Теги: газ Житомирщина
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    «Житомиргаз» спільно з поліцією виявили несанкціоноване втручання підприємства до мереж