«Житомиргаз» відкрив два нових центри обслуговування клієнтів новини компаній



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В залі встановлені комфортні дивани, кулер з водою, для клієнтів з дітьми є розмальовки та пазли

Напередодні Нового року АТ «Житомиргаз» відкрило дві «точки контакту» із споживачами. Відтепер Центри обслуговування працюють у Черняхові та Ружині. Близько 15 тисяч споживачів природного газу двох районів отримуватимуть весь спектр послуг газових компаній у новому сучасному центрі.

Обслуговування у форматі «відкритий простір» з привітними фахівцями – ось що отримають споживачі, завітавши до нового центру обслуговування.

Менеджери ЦОК надають повний перелік послуг компанії, від простих – як-то інформація по особовому рахунку та надання споживачеві необхідних довідок, до таких складних як оформлення документів для підключення газового обладнання, його ремонту та ін.

У центрах створені комфортні умови для клієнтів – просторе приміщення, життєрадісний і теплий оранжево-білий інтер’єр, зручна зона очікування, доступ до wi-fi, можливість одразу на місці скористатися онлайн-послугами.

Зокрема на сенсорному моніторі «тонкий клієнт» можна зареєструватися в Особистому кабінеті. Перші клієнти, що отримали консультації також зареєструвалися в Особистостому кабінеті та отримали подаруночки від компанії .

В залі встановлені комфортні дивани, кулер з водою, для клієнтів з дітьми є розмальовки та пазли.

Голова правління АТ «Житомиргаз» Валентин Ющенко зауважує, що пріоритетний напрямок у діяльності компанії – це впровадження європейських стандартів обслуговування споживачів на всіх рівнях і забезпечення оперативного зворотного зв’язку між фахівцями «Житомиргазу» та споживачами газу. «Незважаючи на економічні та фінансові труднощі, компанія «Житомиргаз» рухається в ногу з часом», – наголошує він.

Обслуговування клієнтів здійснюється щодня, крім суботи та неділі, з 8.00 до 17.00 год. Якщо ж споживачу необхідна термінова консультація у вихідні дні, він може зателефонувати до контакт-центру за номерами (0412) 55-80-04 або (067) 33-38-104.