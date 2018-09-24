«Житомиргаз Збут» забезпечує газом 89% бюджетних установ Житомирщини новини компаній



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Компанія працює з клієнтами на підставі довгострокових договорів поставки газу, які гарантують щомісячне стабільне виконання лімітів поставки

З початку року «Житомиргаз Збут» уклав 365 договорів на постачання природного газу за комерційними цінами, вигравши конкуренцію у 55 приватних постачальників газу, які працюють у Житомирській області.

З часу введення в дію Закону України «Про ринок газу» у Житомирській області природний газ різним групам споживачів реалізують, окрім ТОВ « Житомиргаз Збут», ще 55 компаній-постачальників. Але саме «Житомиргаз Збут» є лідером на комерційному ринку газу, згідно з результатами тендерних конкурсів. Компанія працює з клієнтами на підставі довгострокових договорів поставки газу, які гарантують щомісячне стабільне виконання лімітів поставки.

«Саме газ є найзручнішим видом палива, тому користувачі, незважаючи на підвищення ціни на газ, здебільшого закуповують саме його. Адже опалення приміщень електроенергією та дизельним паливом значно дорожче, а пелети та дрова потребують витрат на доставку та складування, а також незручні в використанні», - розповідає директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Наразі компанія забезпечує газом понад 80% бюджетних організацій. Саме «Житомиргаз Збут» лишається лідером серед компаній-постачальників завдяки налагодженим зв’язкам, репутації надійного партнера та можливості укласти довгостроковий договір поставки газу з гарантованим проведенням лімітів без неочікуваних ситуацій із відсутністю газу.

Компанія «Житомиргаз Збут» поставляє газ 1722 промисловим і комунально-побутовим підприємствам, 291 бюджетним установам і 99 релігійним організаціям та 363 343 жителям Житомирської області, які використовують природний газ у побутових цілях.