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Пауза у бронюванні це катастрофа для нашої галузі – голова Федерації металургів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Пауза у бронюванні це катастрофа для нашої галузі – голова Федерації металургів
Відсутність можливості бронювання може стати для підприємств фатальною
фото: depositphotos.com

Бронювання не повинно зупинятися під час аудиту підприємств, які могли незаконно отримати статус критичних – голова ФМУ

Бронювання має продовжуватися паралельно з проведенням аудиту підприємств, які могли незаконно отримати статус критичних для економіки, тому що зупинка бронювання є катастрофою для великих підприємств металургійної галузі. Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

«Нам невідомо, чому Мінекономіки поставило на паузу весь процес бронювання. У тому числі для підприємств, які раніше самим Мінекономіки були визнані критично важливими для економіки, і мали лише періодично підтверджувати цей статус. Ситуація складається катастрофічна, якщо говорити про металургію і гірничодобувну галузі. Адже нам вкрай не вистачало і 50% нормативу бронювання військовозобов'язаних працівників», – підкреслив Біленький.

Він зауважив, що підприємства ГМК це виробництва, де з технологічних причин великий відсоток працівників це саме чоловіки призовного віку, і втрата спеціалістів може стати для підприємств фатальною.

«Ми останнім часом працювали на межі зупинки. Підготовка фахівця для нас – це не один місяць, , а щоб досягти необхідного для повноцінної роботи рівня кваліфікованого спеціаліста взагалі потрібні роки досвіду! А зараз ситуація така, що всі без виключення «білі» працівники (а у нас інших немає) під загрозою мобілізації в будь-який момент. За таких обставин значна кількість військовозобов'язаних намагається уникати офіційного працевлаштування. А ті, хто до цього багато років відпрацював у нас, починають звільнятися. Як наслідок, ми просто не зможемо забезпечити повноцінну роботу виробництв, включно з виконанням оборонних замовлень», – акцентував Біленький.

Водночас, він підкреслив: дійсно існують певні, цілком об'єктивні застереження щодо необґрунтованого надання статусу критичності окремим підприємствам. Але аудит цих підприємств має відбуватися паралельно з процесом бронювання.

«Зупинка не повинна застосовуватися до підприємств, які вже багато років працюють прозоро, звітують про свою діяльність, зберігають робочі місця, у повному обсязі сплачують податки. У нас взагалі майже всі підприємства містоутворюючі! Коли є застереження, можна вибірково організовувати перевірки. Вивчати ті підприємства, які вперше недавно подали документи на отримання статусу критичності. Але поставити на паузу взагалі всіх – це, на нашу думку, неправильно, недалекоглядно і небезпечно для економіки. Підтримка обороноздатності вкрай потребує металопродукції та сплати податків. Перемога кується не тільки на фронті, але й у тилу», – підкреслив Біленький.

Нагадаємо: після ухвалення протокольного рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

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Теги: Мінекономіки бізнес мобілізація бронювання від мобілізації

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