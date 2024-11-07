Трамп обговорив із президентом Південної Кореї участь військ КНДР на стороні Росії проти України

Юн Сок Йоль привітав Дональда Трампа із обранням 47-м президентом США

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, повідомляє видання Yonhap News Agency.

Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з «переконливою перемогою» на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.

Як повідомив представник президента Південної Кореї, Трамп підкреслив прагнення США співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудуванні, зокрема у таких сферах, як морське кораблебудування, експорт, ремонт та технічне обслуговування.

Згідно з інформацією південнокорейського чиновника, Юн і Трамп також обговорили «ситуацію в Північній Кореї», включаючи нещодавні розробки ядерної зброї, запуски ракет та розміщення військ у Росії. Крім того, лідери висловили занепокоєння щодо безпекових питань і терміновості ситуації в Україні.

В Офісі президента Південної Кореї зазначили, що було досягнуто домовленості про проведення особистої зустрічі найближчим часом.

«Вони погодилися, що необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якнайшвидше, коли буде визначено дату та місце», – повідомив заступник радника Юна з національної безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Також раніше президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з «історичною» перемогою на президентських виборах у США. Під час розмови обговорювались, зокрема, питання співпраці між двома країнами та ситуація на Близькому Сході.