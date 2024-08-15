Економіка України та Росії. Хто краще тримається

Підсумки першого півріччя для ринку депозитів населення, а також проблеми росіян в розрахунках з юанями

За перше півріччя депозити в Україні виросли на 5,8%. В принципі, це непогано, але потрібно враховувати інфляцію 4,3% та девальвацію гривні, а також зростання ВВП на 3-4%. Тому насправді хвалитись немає чим, якщо об’єктивно банківська система видає ті результати, які збігаються з економічними процесами.

Свою головну функцію на цьому ринку держава виконала ще на початку війни, коли всі внески громадян в банках були гарантовані державою, чим стабілізувала ринок. Якщо було б менше розмов від політиків про «ймовірну конфіскацію депозитів ухилянтів» та «публічних міркувань про бюджетний курс 42 чи 45», а НБУ був би спритнішим на валютному ринку, то результати були б значно кращими. Ситуацію на цьому ринку я б охарактеризував як штиль, що в умовах війни – непогано.

Що стосується відносин КНР з РФ. Друзі, товарообіг США+ЄС з КНР становить $1,4 трлн, з дисбалансом на користь Китаю.

У РФ з Китаєм товарообіг десь $0,25 трлн, з дисбалансом на користь РФ, і він в основному сировинний. Тому коли дорослі торгові партнери (США+ЕС+КНР) розмовляють, то малеча (РФ) навіть з ядерною рогаткою не може втручатись. Саме звідси йде успіх вторинних санкцій.

Якщо б китайські комуністи не схотіли цього ефекту вторинних санкцій, то його б і не було. А так 98% банків КНР не хочуть працювати з росіянами. Скажу більше, є фактаж, коли в КНР створювали банки для разових операцій з росіянами, після яких їх закривали. Тобто операції з росіянами в КНР набули ознак схемності. І далі ще більше.

Російський Сбербанк публічно визнав, що на ринку московії не вистачає ліквідності в юанях і підготував план дій на випадок зупинки торгів юанем на ММВБ. Фондовий брокер БКС взагалі припинив вивід юанів на рахунки клієнтів. Тобто на московії прогресує дефіцит ліквідності в юанях.

Перекладу з фінансового на українську: росіяни мають проблеми з розрахунками в юанях, оскільки їх платіжки в Китай здебільшого не йдуть з рахунків російських банків, оскільки у тих не вистачає ліквідності для забезпечення розрахунків.

Тож мова сьогодні вже йде про те, що платежі з перебоями доходять до тих 98% китайських банків, які їх не хочуть приймати.

Кризу ліквідності юаня в Москві міг би зупинити Народний банк Китаю, розширивши СВОП з ЦБР, але НБК не поспішає це робити і спостерігає, як задихається російський валютний ринок, де юань залишився єдиною резервною валютою.

Не буду прогнозувати, чи надасть НБК додаткову ліквідність росіянам, але сам факт, що цілий тиждень китайці ігнорували необхідність ін’єкції в російський ринок є красномовним китайським попередженням владі РФ. Втім, не сприймайте ситуацію як остаточний ефект від санкцій.

Росіяни вже шукають обхідні шляхи розрахунків через Казахстан, Узбекистан та інші країни, і вони їх знайдуть. Після цього буде ще одна порція санкцій і т.д. Це дуже схоже на гру в шахи, але в цей грі з кожним кроком на боці РФ все менше економічних фігур.