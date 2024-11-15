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Китай побудував мегапорт у Латинський Америці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай побудував мегапорт у Латинський Америці
Мегапорт Чанкай, проєкт вартістю $1,3 млрд, основним власником якого є китайський судноплавний гігант Cosco
фото: Guadalupe Pardo

Загальні інвестиції у будівництво склали $3,4 млрд

У Перу відкрили мегапорт Чанкай, збудований на китайські інвестиції. У церемонії відкриття в режимі відеозв'язку взяли участь президент країни Діна Болуарте та голова КНР Сі Цзіньпін. Про це пише The Associated Press.

«Відкриття порту Чанкай є історичним моментом для Перу і всіх перуанців. Цим мегапроєктом ми започаткували трансформацію, яка зробить нашу країну логістичним, технологічним та індустріальним центром світового рівня», – сказала на церемонії Болуарті.

У свою чергу Сі Цзіньпін зазначив, що порт «підсилить позиції Перу як хаба для наземних та морських перевезень між Азією та Латинською Америкою».

Раніше в опублікованій в газеті El Peruano статті глава КНР зазначив, що порт Чанкай дозволить скоротити морський шлях із Перу до Китаю на 23 дні та знизити логістичні витрати на 20% завдяки тому, що товари з Південної Америки не потрібно буде везти до Мексики. Очікується, що інфраструктурний проєкт принесе Перу $4,5 млрд. доходу за рік.

Частка китайської логістичної компанії COSCO Shipping у проєкті складає 60%. Загальні інвестиції – $3,4 млрд. Порт, розташований за 70 км на північ від Ліми, зможе приймати найбільші з існуючих контейнеровозів.

Але забудова і великий індустріальний парк, який дасть понад $3,5 млрд інвестицій протягом наступних десяти років – зустріла скептичну реакцію місцевих збіднілих селян, які кажуть, що це позбавляє їх рибальства у цих водах і не приносить економічної вигоди місцевим жителям. 

«Наших місць для риболовлі тут більше немає. Вони знищили їх», – сказав 78-річний рибалка Юлій Цезар, показуючи на причальні крани. «Я не звинувачую китайців у тому, що вони намагаються добути це місце. Я звинувачую наш уряд у тому, що він не захищає нас».

Перед церемонією відкриття лідери двох країн провели двосторонню зустріч, за підсумками якої було підписано кілька угод та меморандумів, зокрема протокол про оптимізацію договору про вільну торгівлю.

Сторони також ухвалили спільну декларацію про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства та план співробітництва в рамках ініціативи «Економічний пояс Шовкового шляху». Крім того, влада Перу повідомила, що Китай визнав південноамериканську країну зоною, вільною від ящуру, що дозволить їй розпочати експорт м'яса на китайський ринок.

Сі Цзіньпін перебуває в Перу з державним візитом, у рамках якого бере участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі.

Теги: інвестиції експорт Китай будівництво забудова індустріальний парк президент влада Сі Цзіньпін порт Перу рибальство

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