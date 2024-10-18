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Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
Ціни на російську нафту знижуються
фото з відкритих джерел

Вдруге з початку осені ціна на сорт російської нафти знизився нижче $60 за барель

Надлишок нафти на світовому ринку штовхає її ціну вниз, а разом з нею нижче встановленого порогу у $60 за барель опустилася і вартість російського сорту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на Urals у портах Балтики та Новоросійська 15 і 16 жовтня опустилася нижче встановленої країнами G7 та ЄС межі у $60 через падіння котирувань нафти Brent.

На початку тижня світові ціни на нафту знизилися приблизно на $6 – до $74 за барель. Це сталося через погіршення прогнозів щодо попиту на 2024-2025 роки з боку ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Додатковим фактором було повідомлення про те, що Ізраїль не має наміру атакувати нафтові об'єкти в Ірані у відповідь на ракетний удар. Разом зі світовим ринком впала і ціна на Urals, на яку також вплинуло зростання фрахтових ставок і збільшення дисконту в індійських портах у жовтні.

Останніми місяцями дисконт для Urals у західних портах Росії складав $12-13. За даними Reuters, у вівторок ціни на партії Urals з відвантаженням у Балтиці на умовах FOB опустилися нижче $60 за барель, а в середу досягли $59,95. Водночас ціна чорноморських вантажів у Новоросійську була трохи нижчою – $59,35 за барель.

Ціна Urals вдруге з вересня опустилася нижче $60 за барель, коли котирування Brent тимчасово знизилися нижче $70, що стало мінімумом з 2021 року, і російська нафта подешевшала до $59.

Раніше повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії відновився у першій половині вересня завдяки збільшенню поставок дизельного пального та мазуту через покращення темпів переробки.

Разом з тим, через зниження цін на нафту доходи Росії від експорту впали до найнижчого рівня з лютого.

Раніше стало відомо, що морський експорт російської нафти впав до мінімального значення за майже місяць. Про це пише Bloomberg. За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.

Аналіьтики раніше повідомляли, що минулого року прибутки найбільшої російської корпорації «Газпром», яка контролюється Кремлем, суттєво знизилися у Північному морі. Це сталося через санкції з боку ЄС та запровадження податку на надприбутки.

Раніше фінансові експерти та аналітики розповіли про те, чи зможе Трамп, у випадку свого президентства, знизити світові ціни на нафту до $40 за барель.

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Теги: нафта Газпром санкції експорт зниження цін

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