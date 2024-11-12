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Санкції проти російської нафти будуть посилені. Європарламент готує документ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Санкції проти російської нафти будуть посилені. Європарламент готує документ
Російська нафта продовжує обходити санкції Євросоюзу
фото із відкритих джерел

Держави-члени ЄС мають активізувати зусилля щодо припинення ухилення від санкцій та їх обходу Росією 

Європарламент готується ухвалити резолюцію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, яким пропонує розширити список обмежень щодо «тіньового флоту» з метою заблокувати експорт російської нафти та зрідженого природного газу. Документ опубліковано на сайті організації 11 листопада.

«Європарламент закликає Євросоюз та держави-члени активізувати зусилля щодо припинення ухилення від санкцій та їх обходу, а також вжити конкретних заходів щодо забезпечення морської безпеки та запобігання екологічним загрозам у європейських водах, зокрема, у Балтійському морі», – йдеться у проєкті.

Крім того, у рамках запропонованих санкцій європейські політики закликали країни, які контролюють протоки, запровадити обмеження руху суден, які займаються транспортуванням російського палива. Крім цього, висловлюється намір внести до списків санкцій власників великих судів та інші особи та організації, пов'язані з кораблями.

Європарламент закликає розробити адміністративні механізми контролю за перевезеннями нафти, використовувати для спостереження за танкерами з російською нафтою «супутники та безпілотники» та дозволити проводити інспекції «підозрілих суден» у морі.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії та підтримуваних Росією груп найманців. Зазначається, що серед нових цілей – постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.  

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Теги: Велика Британія експорт Європарламент санкції росія нафта

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