Журналіст Станчевський стверджує, що передав правоохоронцям нову інформацію про протиправну діяльність нардепа Рибалки

За даними Станчевського, депутат Рибалка фінансує PR-кампанію проти торговельної мережі АТБ

Журналіст-розслідувач Олексій Станчевський заявляє, що передав до Генеральної прокуратури інформацію про нові факти організації та фінансування народним депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою PR-кампанії з дискредитації торговельної мережі АТБ. Кінцевою метою таких дій нардепа, впевнений Станчевський, є рейдерське захоплення



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Народний депутат Сергій Рибалка

За даними Станчевського, депутат Рибалка фінансує PR-кампанію проти торговельної мережі АТБ

Журналіст-розслідувач Олексій Станчевський заявляє, що передав до Генеральної прокуратури інформацію про нові факти організації та фінансування народним депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою PR-кампанії з дискредитації торговельної мережі АТБ. Кінцевою метою таких дій нардепа, впевнений Станчевський, є рейдерське захоплення підприємства.

«Вже було три заяви. Ми додавали ще нові докази, були передані кошти, отримані від народного депутата Сергія Рибалки, були передані аудіозаписи, записи розмов з його помічниками, які підтверджують факти. Зокрема також і народні депутати виступали з тим, що їм пропонувалися кошти за участь у цій кампанії», - розповів Олексій Станчевський в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

Станчевський звернув увагу співробітників ГПУ на факт чергового поширення фейків з метою дискредитувати співвласників корпорації АТБ. «16 січня 2018-го року у сесійній залі Верховної Ради, серед народних депутатів розповсюджувалася чергова агітаційна брудна пропагандистська листівка, яка працює за тими самими темниками, що і рік тому», - заявив Олексій Станчевський в телеефірі.

На запитання журналістів NewsOne, якими будуть подальші дії групи розслідувачів, які займаються розслідуванням джерел PR-кампанії проти торговельної мережі АТБ, Олексій Станчевський відповів, що вже незабаром у ЗМІ будуть опубліковані нові документальні підтвердження цієї діяльності.