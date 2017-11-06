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    Журналіст Станчевський стверджує, що передав правоохоронцям нову інформацію про протиправну діяльність нардепа Рибалки

    За даними Станчевського, депутат Рибалка фінансує PR-кампанію проти торговельної мережі АТБ
    Журналіст-розслідувач Олексій Станчевський заявляє, що передав до Генеральної прокуратури інформацію про нові факти організації та фінансування народним депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою PR-кампанії з дискредитації торговельної мережі АТБ. Кінцевою метою таких дій нардепа, впевнений Станчевський, є рейдерське захоплення
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка
    Народний депутат&nbsp;Сергій Рибалка
    Народний депутат Сергій Рибалка

    За даними Станчевського, депутат Рибалка фінансує PR-кампанію проти торговельної мережі АТБ

    Журналіст-розслідувач Олексій Станчевський заявляє, що передав до Генеральної прокуратури інформацію про нові факти організації та фінансування народним депутатом від Радикальної партії Сергієм Рибалкою PR-кампанії з дискредитації торговельної мережі АТБ. Кінцевою метою таких дій нардепа, впевнений Станчевський, є рейдерське захоплення підприємства.

    «Вже було три заяви. Ми додавали ще нові докази, були передані кошти, отримані від народного депутата Сергія Рибалки, були передані аудіозаписи, записи розмов з його помічниками, які підтверджують факти. Зокрема також і народні депутати виступали з тим, що їм пропонувалися кошти за участь у цій кампанії», - розповів Олексій Станчевський в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

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    Станчевський звернув увагу співробітників ГПУ на факт чергового поширення фейків з метою дискредитувати співвласників корпорації АТБ. «16 січня 2018-го року у сесійній залі Верховної Ради, серед народних депутатів розповсюджувалася чергова агітаційна брудна пропагандистська листівка, яка працює за тими самими темниками, що і рік тому», - заявив Олексій Станчевський в телеефірі.

    На запитання журналістів NewsOne, якими будуть подальші дії групи розслідувачів, які займаються розслідуванням джерел PR-кампанії проти торговельної мережі АТБ, Олексій Станчевський відповів, що вже незабаром у ЗМІ будуть опубліковані нові документальні підтвердження цієї діяльності.

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